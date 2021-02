Biographie

Figure du renouveau du jazz, le pianiste norvégien Bugge Wesseltoft (né en 1964) est l'un des fers de lance de ce qu'on appelle le nu-jazz. Ce style mêlant les structures rythmiques du jazz contemporain aux innovations electro produit le manifeste New Conception of Jazz (1997). Musicien autodidacte, il intègre la scène jazz norvégienne dans les années 1990 et réalise plusieurs albums en duo avec la chanteuse Sidsel Endresen. Duplex Ride (1998) et Out Here. In There (2002) sont récompensés par un Spellemannprisen (l'équivalent norvégien des Victoires de la musique). Fondateur du label Jazzland ouvert à d'autres formes musicales (world, folk, classique), Bugge Wesseltoft collabore avec Billy Cobham, Laurent Garnier, Joshua Redman, Dhafer Youssef, Mari Boine, Dan Berglund, Hakon Kornstad, Eivind Aarset ou Henrik Schwarz sur Duo (2011). En 2012 sort l'album solo Songs, suivi la même année d'une collaboration avec le violoniste Henning Kraggerud. Deux ans plus tard, OK World le voit ouvrir de nouveaux horizons avec des musiciens espagnol, indiens, libanais et mozambicain. En 2015, Bugge & Friends réunit Erik Truffaz, le groupe Beady Belle, Ilhan Ersahin, Joaquin « Joe » Claussell et Torun Eriksen. Son parcours est résumé dans la compilation Somewhere in Between, parue en 2017. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017