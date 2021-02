Biographie

Buju Banton commence sa carrière sous le signe du dancehall commercial, puis il se convertit au rastafarisme et pratique alors un dancehall au message plus spirituel. Voice of Jamaïca (1993) et 'Til Shiloh (1995) sont considérés comme des modèles d'albums de dancehall acoustique. En 2009 il sort Rasta Got Soul et vient en Europe promouvoir ce nouvel album.