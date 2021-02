Biographie

Sa rencontre avec Charlie Patton décida le jeune Bukka White à devenir bluesman. Adepte de la guitare métallique jouée au bottleneck, White tourne dans tout le Delta, jouant pour des pique-niques ou dans des camps d'ouvriers itinérants. Il enregistre pour Victor en 1930, passe les années suivantes en prison puis revient dans les studios entre 1937 et 1940. Ses pièces endiablées comme « Shake'em On Down » sont aussi magnifiques que ses blues lents (Fixin' To Die). Mais ses disques ne se vendent pas, et Bukka gagne Memphis pour y devenir ferrailleur. Il accueille son jeune cousin B.B. King, dont il a peut-être décidé la vocation. Sans qu'il le sache, ses vieux 78 tours sont devenus des objets de culte pour la jeune génération de folk singers nordistes (Bob Dylan et Buffy Sainte-Marie reprennent son « Fixin' To Die »), ce qui amène à sa « redécouverte ». Bukka se retrouve soudain la vedette de grands festivals internationaux, sa personnalité bonhomme et son jeu de scène excentrique hérité de Patton lui valant une forte popularité. Il a enregistré nombre de beaux albums dans les années 60 et 70. © © ©Copyright Music Story 2015