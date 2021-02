Biographie

Bullet For My Valentine est un groupe de heavy metal originaire du Pays de Galles s’étant forgé une identité musicale unique grâce à ses riffs musclés et à ses harmonies vocales finement orchestrées. Le groupe est parvenu à mélanger les sonorités du metal des années 80 avec des arrangements plus modernes afin de créer des chansons sombres, métalliques et indéniablement mélodieuses. La naissance du groupe se fait en 2003 à Bridgend, au sud du Pays de Galles, à l’initiative de quatre amis d’enfance : Matthew Tuck (chant/guitare), Michael Padget (guitare/chant), Jason James (basse/chant) et Michael Thomas (batterie). Tous, sauf James, étaient déjà membre d’un précédent groupe, les Jeff Killed John, qui avait dû se dissoudre lorsque le bassiste avait brusquement annoncé son départ de la formation. C’est donc avec l’arrivée de James que les Bullet For My Valentine se forment et commencent à chercher leur propre son. Dès leur deuxième concert, ils se font remarquer et signer par le label indépendant Visible Noise, sur lequel ils publient un EP éponyme en 2004, puis leur premier album The Poison la même année. Le groupe s’associe ensuite avec le label américain Trustkill pour pouvoir commencer à commercialiser leurs créations aux Etats-Unis. C’est ainsi que Hand of Blood, qui constitue en fait une version deluxe du premier EP, devient disponible au public américain. En 2006, c’est au tour du disque The Poison de sortir dans le pays de l’oncle Sam, ce qui permet à Bullet For My Valentine de faire la première partie de Rob Zombie et de commencer à vendre beaucoup de disque. Le deuxième album du groupe, Scream Aim Fire, arrive en 2008 et se retrouve dans le top 10 des ventes dans de nombreux pays. Après une longue tournée, les membres du groupe retournent en studio et choisissent le producteur de Linkin Park, Don Gilmore, pour les aider à peaufiner leur troisième opus. Celui-ci est publié en 2010 sous le nom de Fever et rencontre un franc succès.En 2012, Matthew Tuck prend le temps de publier un disque avec un autre projet du nom d’AxeWound, mais revient rapidement au sein des Bullet For My Valentine pour finaliser le quatrième album, Temper Temper, commercialisé en 2013.En 2015, le quatuor revient sur le devant de la scène avec Venom, produit par Colin Richardson. Le groupe reste ici fidèle au heavy metal qui a fait sa renommée. © LG/Qobuz