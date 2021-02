Biographie

Héros de sa propre série télévisée créée dans les années 2000 pour la chaîne flamande Ketnet, le facétieux clown Bumba constitue l'une des exportations majeures du groupe, bénéficiant de versions pour la Belgique et le Canada francophones, mais aussi l'Allemagne et l'Espagne. Dès 2005, Bumba a en outre droit à sa propre disque avec l'inaugural Bumba 1 et en 2017, c'est au tour de Bumba en zijn vrienden de voir le jour, porté par des chansons comme "Bumba naar bed", "Bumba trein" ou "Zwaii, spring, stamp, klap", existant également dans des versions francophones sous les titres "Bumba au lit", "Le train de Bumba" et "Les Mains en l'air". © TiVo