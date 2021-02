Biographie

Né Damini Ogulu en 1991 à Port Harcourt, le chanteur nigérian Burna Boy apparaît dans la première moitié des années 2010 avec un mélange de dancehall, reggae, afrobeat et de pop, s'imposant rapidement comme l'une des forces émergentes les plus prometteuses du Nigéria. Dès 2012 avec le single "Like to Party", produit par LeriQ, Burna Boy impose sa formule et annonce un premier album officiel pour 2013, L.I.F.E. Au fil des cinq années suivantes, le chanteur livre deux efforts supplémentaires et collabore avec des artistes allant de J Hus à Fall Out Boy en passant par Lilly Allen pour finir par pénétrer le marché international avec Outside en 2018, déclaré album de l'année aux Nigeria Entertainment Awards. Suite à un passage à Coachella, Burna Boy livre African Giant en 2019. © TiVo