Biographie

Symbole du compositeur populaire, le pianiste et trompettiste américain Burt Bacharach a, en compagnie de son parolier attitré Hal David, régné sur la pop music près de trois décennies durant. Artisan essentiel de la carrière de Dionne Warwick (« Walk On By », « Don’t Make Me Over »), il est le créateur d’un nombre incalculable de succès (« I Say a Little Prayer » immortalisé par Aretha Franklin, « The Look of Love » de Dusty Springfield, chanson générique de l’aventure parodique de James Bond « Casino Royale », « Baby It’s You » pour The Shirelles, mais qui sera reprise par The Beatles). On le considère comme l’archétype de l’auteur de musique facile, enjouée, et immédiatement mémorisable. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015