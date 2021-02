Biographie

Burzum est depuis 1991 le projet musical et le pseudonyme du Norvégien Varg Vikernes. Cet adepte du black metal et du dark ambient, s'est rendu célèbre en 1993 avec le meurtre du guitariste de Mayhem Euronymous. Avant de purger sa longue peine de prison, Burzum a eu le temps d'enregistrer les albums Burzum (1992), Det Som Engang Var (1992), Hvis Lyset Tar Oss (1992), et Filosofem (1993), dont les trois derniers sortent durant son incarcération. Tenant d'une mystique païenne discutable, Burzum continue d'enregistrer en détention, et sort les albums Dauði Baldrs (1997) et Hliðskjálf (1999). Sorti en 2009, Burzum poursuit sa carrière avec Belus (2010), Fallen (2011), et Umskiptar (2012). En mai 2013, Burzum sort l'album instrumental Sôl Austan, Mâni Vestan à la tonalité dark ambient et ésotérique.