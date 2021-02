Biographie

Avec son cocktail onctueux de breakbeats truculents, de classic house et de jazz funk, Buscemi (référence à l'acteur américain emblématique des célèbres films Fargo et Reservoir Dogs) apporte une pierre non dénuée d'intérêt à l'édifice trip-hop. Le travail du producteur belge Dirk Swartenbroeckx débute en 1997 avec le maxi Plus Belle Africaine qui se voit diffusé sur la radio Kiss FM dans l'émission de Gilles Peterson. L'année suivante sort l'album Mocha Supremo puis, en 2000, l'opus Our Girl in Havana. Camino Real sort lui en 2003 avec la participation au chant de Michael Franti et Isabelle Antena. Cette dernière sera également de la partie pour le successeur de 2006, Retro Nuevo. © John Bush /TiVo