Biographie

Alors même qu'il est plus reconnu en Europe qu'en Jamaïque, Bushman est l'un des instigateurs du nu-roots dans les années quatre-vingt-dix. Bushman défend également le dancehall conscious de Capleton ou Sizzla. Nyah Man Chant en 1997 est son premier album et sa plus grande réussite. Il poursuit avec Total Commitment (2000) et surtout Higher Ground (2001), tous deux produits par Prince Jammy. Artiste discret, Bushman se signale peu si ce n'est avec Toe 2 Toe (2004) en compagnie de Luciano. Bushman rend un bel hommage à Peter Tosh en février 2011 avec Bushman Sings the Bush Doctor: A Tribute to Peter Tosh. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015