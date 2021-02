Biographie

Personnalité la plus particulière du rap avec un débit bien à lui, un style heurté inspiré ragga doté d'une incroyable complexité, inventivité et d'humour, Busta Rhymes forme les Leaders of the New School en 1990 avec lesquels il sort deux albums avant de partir en solo. Le premier album de Busta, The Coming, a un succès énorme, le titre "Woo-Hah!! Got You All in Check" est classé au Top Ten et propulse l'album sur le terrain du disque d'or. Son deuxième album, When Disaster Strikes (1997), démarre à la troisième place. Suivent Extinction Level Event (1998), Anarchy (2000), It Ain't Safe No More (2002), et The Big Bang (2006). © John Bush /TiVo