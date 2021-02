Biographie

Busy Signal arrive sur le devant de la scène jamaïcaine en 2005 avec le titre « Step Out ». Il sort en 2006 l'album du même nom, suivi en 2008 par Loaded qui contient majoritairement des reprises de standards dancehall. Hésitant entre dancehall roots et dancehall orienté dance, Busy Signal sort D.O.B. en 2010 et Reggae Music Again en 2012. S'il ne devient pas lui-même un artiste de premier plan, Busy Signal est présent sur de nombreux hits comme « Push and Shove » (2012) de No Doubt où il initie une collaboration avec Major Lazer. Le célèbre duo de producteurs fait de nouveau appel à lui pour «Watch Out for This (Bumaye) » en 2013 et « Jump » en 2017. En 2019, Busy Signal accompagne la diva du rap espagnol Bad Gyal pour le hit « Santa Maria». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019