Biographie

Plus qu'un simple groupe de rock punk, le groupe britannique Buzzcocks, qui a vu le jour à Manchester en 1976, a créé un style unique entre le rock arty et la cold wave et a livré à ses débuts plusieurs classiques dont « Orgasm Addict », « What Do I Get? » et « Ever Fallen in Love », dispersés entre l'EP Spiral Scratch (1977) et la trilogie d'albums Another Music in a Different Kitchen et Love Bites (1978), puis A Different Kind of Tension (1979). Auréolé de ce statut, la première formation indépendante de la scène punk, qui a brièvement abrité le chanteur Howard Devoto (futur Magazine), se sépare en 1981 avant de renaître huit ans plus tard. Maintenue par Pete Shelley (1955-2018, guitare, chant) et Steve Diggle (basse puis guitare), elle accueille un temps Mike Joyce (batterie, ex-The Smiths), en remplacement de John Maher, puis enregistre à nouveau : Trade Test Transmission (1993), All Set (1995), Modern (1998), puis Buzzcocks (2003) et Flat-Pack Philosophy (2006). En 2008, l'album en public 30 célèbre le trentième anniversaire du groupe, avant la sortie du dernier album studio The Way (2014). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018