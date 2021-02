Biographie

Figure bonhomme et souriante de la variété française, C. Jérôme a débuté sa carrière à la fin des années 60. Interprète de nombreux tubes (« Kiss me », « C’est moi », « Et tu danses avec lui »…) et image même du chanteur populaire, il a, en trente ans de carrière, vendu plus de 26 millions de disques. © ©Copyright Music Story Anne-Claire Duchossoy 2015