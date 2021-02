Biographie

Les OriginesC2C c'est avant tout quatre jeunes nantais, issus de la génération skate & bornes d'arcade. Leur histoire devient plus singulière lorsque la musique s'en mêle : nous sommes dans les années 90, le rap boombap vit ses heures de gloire tandis que le turntablism pointe le bout de son nez.Epris d'une passion obsessionnelle pour cette discipline, 20Syl, Greem, Pfel et Atom, développent rapidement un style et une technique rivalisant avec ceux des artistes qui incarnaient leurs modèles la veille encore.Du Practice aux Titres MondiauxPetit à petit leurs sessions de practice consistant à éplucher le travail de Dj Premier (Gangstarr), Q-bert et autres Dj Shadow s'organisent, se professionnalisent pour donner naissance à leur légende personnelle : C2C.Débarrassés de tout complexe, ils se lancent dans les battles de 6 minutes, par équipe de 4 DJs. Le succès est foudroyant. C2C est sacré 4 fois Champion du Monde DMC entre 2003 et 2006.Le groupe s'impose ainsi comme une référence internationale de par son originalité en réussissant à allier musique organique et numérique, sampling et composition pure, dans un esprit qui fleure bon l'indépendance, l'artisanat et la créativité.Forts de cette ascension, nos quatre Dj's, se voient rapidement plébiscités par les festivals et salles dans le monde entier.InterludeUn temps, leurs chemins se séparent. D'un côté, 20Syl et Greem, respectivement Mc et Dj de Hocus Pocus, rencontrent un réel succès avec leur hip hop aux influences soul, jazz et funk : une signature chez Motown, des centaines de concerts à travers le monde, un disque d'or pour leur album Place 54, deux nominations aux Victoires de la Musique (2008 et 2011).De l'autre, Atom et Pfel partent à l'assaut des clubs et forment Beat Torrent, duo de DJ punchy mêlant remixs de titres rock, électro, hip-hop, dubstep.Dans l'absence, la notoriété de C2C continue de gronder. Sur le net, leurs exploits de 6 minutes génèrent des millions de vues sur YouTube entrainant dans leurs sillons des milliers de fans sur leurs réseaux sociaux.L'Appel du studioUne impression d'histoire inachevée les rassemble à nouveau en septembre 2010 : « Il fallait boucler la boucle !» précisent-ils. Ils s'enferment jour et nuit dans le studio de 20Syl et accouchent non plus de simples phases de scratchs, mais de compositions abouties, de vraies chansons.Comme instruments, ils ont gardé les platines mais composent et interprètent désormais leurs propres samples à base de riffs de guitares, d'accords de Rhodes ou de nappes de synthés 80's.Même exigence pour les voix : au micro, des chanteurs de tous horizons se succèdent tour à tour dans leur studio.A l'instar d'un Gondry, les nantais sont adeptes du bricolage et du Do It Yourself. De la création à l'enregistrement, du mix au graphisme, les membres du quatuor s'imposent comme des véritables couteaux suisses et n'hésitent pas à faire se percuter leurs références musicales éclectiques. Le tout donne naissance à un cocktail musical détonnant. Et sans doute, indéfinissable.2012Cette année C2C compte venir jeter un grand pavé dans la culture Dj actuelle et la Scratch Music. Armés d'un album et d'un live définitivement hors normes et ambitieux, ces quatre-là ne se fixent aucune limite.