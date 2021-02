Biographie

Cab Calloway (1907-1994) est l'un des plus grands entertainers du XXème siècle. Leader d'un big band qui a vu défiler nombre de pointures du jazz tels Cozy Cole, Danny Barker, Milt Hinton, Chu Berry, Ike Quebec ou Dizzy Gillespie, il enflamme les nuits du Cotton Club de New York en rivalité avec l'orchestre de Duke Ellington. En 1931, il obtient son plus gros hit avec « Minnie the Moocher », repris dans les films d'animation (Betty Boop). D'autres lui succèdent dans les années 1930 comme « You Rascal, You », « Reefer Man » ou « Kicking the Gong Around ». Le chanteur surnommé « The Hi-De-Ho Man » en raison de son style scat improvisé entre dans la légende grâce à son jeu de scène et de danse acrobatique. Engagé dans The Singing Kid (1936), il poursuit sa carrière au cinéma dans Stormy Weather et The Cincinnati Kid, puis au théâtre dans la comédie musicale Hello, Dolly!. Devenue une figure emblématique du swing et de l'ère des big bands, le compositeur Gershwin lui offre le personnage de Sportin' Life dans son opéra Porgy and Bess. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015