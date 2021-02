Biographie

Duo de rap belge axé autour de deux MCs ayant déjà fait leurs classes en solo sur la scène wallone, Caballero & JeanJass entame ses travaux au début des années 2010 et livre un premier opus en 2016 sous le titre Double hélice, suivi par un second volume en 2017 et une signature chez Polydor. Premier effort pour le label, Double hélice 3 voit le jour en 2018, confirmant le profil montant du projet avec une première place dans l'Ultratop francophone. © TiVo