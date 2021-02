Biographie

Groupe précurseur du rock industriel et de l'electro, Cabaret Voltaire demeure une référence incontournable même si encore méconnue trente ans après sa création. Le trio anglais inspiré par le mouvement dadaïste voit le jour à Sheffield en 1974 et se fait connaître par les hits underground « Nag Nag Nag » (1978) et une poignée d'albums devenus cultes, oscillant entre le krautrock, le funk blanc, l'electro ambient, l'industriel voire le contemporain. Sortis sur Rough Trade, les opus Red Mecca (1981) et 2x45 (1982) ont conservé leur fraîcheur expérimentale ; le répétitif The Crackdown (1983) s'avère déterminant pour l'avenir de l'electro, suivi du hit « James Brown ». Par la suite, Cabaret Voltaire s'oriente vers une house cérébrale avec Groovy, Laidback and Nasty (1990), tribale dans International Language (1993) et des remixes de ses anciens titres. Richard H. Kirk et Chris Watson poursuivent des carrières solo tandis que Stephen Mallinder se fait plus discret. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015