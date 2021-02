Biographie

Fondé en 1998 par la claveciniste Céline Frisch et le violoniste Pablo Valetti, Café Zimmermann fait référence à l’esprit ouvert et convivial des rencontres entre public et musiciens qui se déroulaient au XVIIIe siècle au Café de Gottfried Zimmermann à Leipzig. Allant de cinq instruments à archet et clavecin à un orchestre de 25 musiciens en fonction du répertoire, l’ensemble se produit essentiellement dans des programmes dédiés à la musique allemande des XVIIe et XVIIIe siècles, de Heinrich Biber à Haydn en passant par J.S. Bach, mais également par le répertoire lyrique de Haendel et la musique concertante italienne (Vivaldi, Locatelli, Tartini, Scarlatti, Veracini, etc). Café Zimmermann a par ailleurs le bonheur de collaborer régulièrement avec des artistes internationalement reconnus comme les sopranos Roberta Invernizzi et Sophie Karthäuser, le contre-ténor Dominique Visse, le chœur Accentus et les Eléments. Café Zimmermann est régulièrement invité à se produire dans les principales salles de concerts et festivals en France et en Europe (Théâtre de la Ville, Salle Gaveau, Cité de la Musique à Paris, Automne musical du château de Versailles, Festival de musique baroque de Pontoise, de Sablé sur Sarthe, de Lanvellec, Innsbruck, Printemps des Arts de Nantes, etc.) et joue en tournées par-delà les frontières (Japon, Chine, Amérique du Sud en 2011). L’Ensemble Café Zimmermann qui enregistre pour le label Alpha depuis ses débuts, a constamment reçu un accueil très élogieux de la presse spécialisée française et internationale. Depuis 2011, l’ensemble est implanté en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où il est accueilli pour une résidence de trois ans au Grand Théâtre de Provence. Il reçoit le soutien du Ministère de la Culture (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence Alpes Côtes d’Azur), de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, et de la Communauté du Pays d'Aix.