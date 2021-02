Biographie

Originaire du Kentucky, Cage the Elephant est mené par les frères Matt et Brad Schultz, respectivement chanteur et guitariste. Après un premier album aux influences rap et britpop, contenant le hit « Ain't No Rest for the Wicked » (2008), le plus anglais des groupes américains s'installe à Londres où sa popularité est plus forte. Adopté par le Royaume-Uni et devenu populaire dans son pays, le quintette enregistre son deuxième opus Thank You, Happy Birthday (2011). Cage the Elephant a été n°1 du top alternatif trois fois d'affilée avec les singles « Back Against the Wall », « In One Ear » et « Shake Me Down ». En 2013, Melophobia consolide sa notoriété avec de nouveaux tubes comme « Take it or Leave it » ou « Come a Little Closer ». Le groupe se lance ensuite dans des tournées d'ampleur, en première partie de Muse puis des Black Keys. Le chanteur de ces derniers, Dan Auerbach, accepte de produire le disque suivant,Tell Me I'm Pretty. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015