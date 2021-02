Biographie

CAKE est apparu en Californie au début des années 1990. Avec ce rock simple et vivifiant, puisant dans le funk, le jazz, le hip-hop, saupoudré de trompettes ensoleillées, il est devenu populaire dès la parution de son second album Fashion Nugget (1996) grâce aux titres « The Distance » et la reprise de Gloria Gaynor « I Will Survive ». Le groupe mené par John McCrea a ensuite publié quelques albums tout aussi mémorables basés sur une recette similaire, tels Prolonging The Magic en 1998, qui contient le tube « Never There », et Confort Eagle en 2001. Depuis la sortie d’un B-Sides and Rarities en 2007, le groupe, qui a regretté sa signature chez Columbia le temps de deux albums, est redevenu indépendant et se lance dans un militantisme écologique de bon aloi. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015