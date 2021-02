Biographie

Calexico, collectif de Tucson formé autour de Joey Burns et John Convertino, se forge une identité éclectique en explorant la culture western, les musiques de westerns spaghetti d'Ennio Morricone, le jazz, la country et la musique surf des années 50 et 60. A la suite d'un split avec Bill Elm (Friends of Dean Martinez) en 1996, le duo entame des sessions d'enregistrement avec quelques figures importantes de la scène Americana et sort Spoke, son premier album, la même année sur le label allemand Haus Musik. Suite à une signature sur Quarterstick/Touch and Go, Calexico sort The Black Light en 1998 puis The Hot Rail en 2000. Son album de 2006, Garden Ruin, s'avère être un album plus orienté chansons, et est suivi de Tool Box (2007), Carried To Dust (2008) et Algiers (2012). © Robert Hick /TiVo