Biographie

Opérant depuis Miami et né à la fin des années 90, Iron and Wine est le véhicule de l'auteur-compositeur-interprète américain Sam Beam (né en 1974 en Caroline du Sud). Mêlant textes susurés à la Nick Drake, saveurs poétiques et mélodies délicates sur canevas folk minimaliste au fil de ses remarqués deux premiers albums chez Sub Pop (The Creek Drank the Cradle (2002) et Our Endless Numbered Days (2004)), Beam élargit ses horizons musicaux suite à sa collaboration avec Calexico de 2005 (In the Reins), offrant à ses albums suivants, de The Sheperd's Dog (2007) à Years to Burn (2019), des arrangements du meilleur effet. © TiVo