Biographie

Calle 13 est tout simplement l'un des plus percutants groupe de rap de la sphère latino. Calle 13 pratique le rap, le reggaeton ainsi que de multiples apports de rythmes sud-américains comme la cumbia, sans négliger une pointe d'electro. Composé de deux frères et d'une soeur, le groupe porto-ricain entonne depuis 2005 ses stances largement anti nord-américaines. Calle 13 refuse la main mise culturelle des Etats-Unis sur l'Amérique Latine et est largement suivi par le public latino. Residente o Visitante (2007) et Los de Atras Vienen Conmigo (2008) valent à Calle 13 une pluie de Grammy Awards. Collaborant avec Orishas, Café Tacuba ou Shakira, Calle 13 sème de nouveau la panique à gringoland avec Entren Los Que Quieran fin 2010.