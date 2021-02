Biographie

Né en 1988, le britannique Calum évolue discrètement dans des projets musicaux ne sortant guère du cercle amical lorsque sa soeur, chanteuse aguerrie, détecte en lui un potentiel vocal et l'inscrit à son insu au télécrochet Britain's Got Talent. Si Scott ne remporte pas le tremplin, il marque néanmoins suffisamment les esprits avec son interprétation du "Dancing On My Own" de Robyn pour se construire une solide base de fans et se consacrer à la nouvelle carrière qui s'offre à lui. Signé chez Capitol Records, le chanteur publie en single sa propre version de "Dancing On My Own" en 2016, utilisée dans un épisode de la série The Vampire Diaries, avant d'enfin livrer un premier opus début 2018 sous la forme de Only Human. © TiVo