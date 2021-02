Biographie

Producteur electro né en Ecosse en 1984, Calvin Harris perce au milieu des années 2000 grâce au succès de ses titres publiés en ligne sur MySpace, notamment "Acceptable in the 80s", titre qui apparaît sur son premier effort publié en 2007, I Created Disco. Rapidement, le DJ s'impose sur la scène dancefloor et se voit commander une longue série de remixes et de travaux de production pour des artistes comme Rihanna, Tiësto, Katy Perry, Dizzee Rascal, Ellie Goulding, Alesso Example ou encore Florence + the Machine. A la tête d'une discographie riche de trois disques parus entre 2009 et 2014, Harris livre en 2016 This Is What You Came For - Remixes, soit sept versions de son single concocté avec Rihanna dont six remixés par des tiers. © TiVo