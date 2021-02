Biographie

La légende de la Calypso est donc avérée ! Et elle arrive tout droit de Tobago. Ne vous fiez pas à sa petite taille, la reine des Caraïbes est d’une force et d’un caractère incroyables. Malgré ses 76 ans, Calypso Rose dispose d’une énergie infinie qu’elle transmet en musique et sur scène.Née Linda McCartha Monica Sandy-Lewis sur l’île de Tobago en 1940 au sein d’une fratrie de douze, Calypso Rose n’a pas grandi dans l’opulence. Précoce, elle s’est mise à l’écriture à seulement 13 ans et décide de chanter deux ans plus tard. Toujours attirée par le calypso, elle voit en lui un moyen d’expression puissant capable de changer la société. C’est pourquoi ses textes engagés n’hésitent pas à mettre en avant les injustices ou les violences conjugales. Violée à 18 ans, elle sait de quoi elle parle… Pourtant, rien ne pourra lui enlever son énergie et sa bonne humeur. Surnommée la Lionne de la jungle par des fans lors d’un concert en Afrique, Calypso est forte et respectée. Au point d’avoir changé les codes même du genre musical, le calypso étant une musique réservée à la gente masculine. Il faut attendre 1978 pour qu’elle soit la première femme à remporter le concours Calypso King à Trinidad ! Et ni son père, pasteur baptiste, ni les diverses églises ne pourront s’opposer à cela.Auteur de plus de 800 chansons, Calypso Rose fait danser et sourire les Caraïbes depuis pas moins de 50 ans et a publié plus de 20 albums. Evoquant sans cesse ses racines africaines, elle est l’idole de Tobago et a rencontré Nelson Mandela. Obligée de s’installer à New York avec son mari car celui-ci est étranger (selon une loi de Tobago), elle ne néglige jamais l’actualité de la terre qui l’a vue grandir. Comme si cela ne suffisait pas, Calypso a dû se battre contre un cancer du sein dans les années 90. Sortie victorieuse une fois de plus de ce combat, elle fait de la musique l’exutoire de sa joie de vivre et de sa convivialité.Elle rencontre Manu Chao en 2015. L’ancien leader de la Mano Negra compose quelques titres de son album Far From Home qui parait 2016, participe aux arrangements d’autres et apparait en featuring sur trois d’entre-deux. Le secret de la longévité de Calypso Rose ? « Le poisson et les crustacés ». © AR/Qobuz