Biographie

Rappeur et fondateur du groupe The Diplomats, Cameron Giles, alias Cam’ron, évolue sur la scène rap east coast depuis le milieu des années 90. Ami d’enfance de Mase et Jim Jones, repéré par Notorious B.I.G., ce natif de Harlem (New York) est aussi connu pour ses prises de bec avec Jay-Z et 50 Cent que pour son flow dévastateur. © ©Copyright Music Story David Héry 2015