Biographie

Ce groupe de rock progressif associé à la scène de Canterbury, et à la non moins célèbre marque de cigarettes, est né des cendres du groupe The Brew. Il s’est imposé au long des années 1970 avec une musique foisonnante et expérimentale, et a même rempli le Royal Albert Hall en 1975, après la publication de son troisième album The Snow Goose. Intellectuel, conceptuel, mais mal médiatisé, le « chameau » et son guitariste et flûtiste fondateur Andrew Latimer, ont connu dans les années 1980, une réelle traversée du désert. Heureusement, grâce à un nouveau départ américain dans les années 1990, Camel a repris sa place de référence chez les fans de musique progressive, grâce à des albums de haute qualité qui lui valent désormais une stature de groupe culte. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015