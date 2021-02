Biographie

Composé des DJ, musiciens et producteurs britanniques Dave Whelan et Mike Di Scala, le duo CamelPhat se forme à Liverpool en 2004, après leur rencontre dans un magasin de disques. Ils mettent leurs expériences passées en commun au sein du trio The Chosen Few et gèrent le label Adhesive Records, filiale de All Around the World, avant de changer régulièrement de nom pour d'autres productions, notamment ceux de The Bassline Hustlers, Men from Mars, Da Mode ou Pawn Shop, qui se classe n° 100 avec le titre « Shop Away ». Whelan et Di Scala créent ensuite le label Bachelor Pad Recordings et utilisent d'autres noms d'emprunt, tandis que le premier anime une émission de radio sur Juice FM. Les premières réalisations de CamelPhat voient le jour en 2010 sous un autre label, Vice Records, peu avant l'ouverture de leur club Mansion à Liverpool. Les titres « The Act » (2014), « Paradigm » (avec A*M*E), « Constellations » (2015) et les EP Light Night (2016) et Hangin' with Charlie (2017) se succèdent, jusqu'au premier hit international « Cola », avec Elderbrook (n° 18 au Royaume-Uni), nommé aux Grammy Awards dans la catégorie dance. L'année suivante suivent d'autres collaborations avec Au/Ra (« Panic Room », n° 30), Ali Love, Cristoph & Jem Cooke (« Breathe », n° 36), puis en 2019 chez leur nouveau label RCA avec Alan Fitzpatrick et Jake Bugg (« Be Someone », n° 58). Le premier album de CamelPhat, Dark Matter, paraît en 2020 et comprend de nouveaux titres avec les participations de Artbat & Rhodes, Yannis Philippakis (Foals), Noel Gallagher & High Flying Birds, Will Easton, Lowes, Leo Stannard, Del-30 & Maverick Sabre.