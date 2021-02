Biographie

Née Karla Camila Cabello Estrabao à La Havane en 1997, la vocaliste américano-cubaine Camila Cabello s'impose auprès du grand public à la faveur de son poste au sein du girls group américain Fifth Harmony de 2012 à 2016, date à laquelle elle se lance en solo après deux albums ayant embrasé les charts pop avec des singles comme "Work From Home". Forte de cette exposition et de sa collaboration au "I Know What You Did Last Summer" de Shawn Mendes en 2015, Cabello initie une série de singles menant à la parution d'un premier effort solo en 2018, Camila, numéro un américain porté par le titre "Havana" avec Young Thug. Annoncé par le tube "Señorita" avec Shawn Mendes, Romance, second effort de la diva pop, paraît quant à lui en 2019. © TiVo