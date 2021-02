Biographie

Lorsque la chanteuse française Camille est révélée au public international à la faveur de sa participation au projet Nouvelle Vague de Marc Collin et Olivier Libaux en 2004, l'auteure-compositrice-interprète est déjà dépositaire d'un premier opus très remarqué, Le Sac des filles, porté par le single "Paris". Mais c'est Le Fil, second effort paru en 2005 et défendu par le titre "Ta douleur", qui voit véritablement éclore l'univers unique d'une artiste mettant dès lors systématiquement sa voix au premier plan de ses créations. Suite à Music Hole (2008) puis Ilo Veyou (2011), Camille met fin à une longue attente en livrant en 2017 Ouï, son cinquième effort, mue par une inspiration intacte. © TiVo