Biographie

Née à Paris le 28 juillet 1986, Camille Bertault grandit dans une famille de mélomanes avec un père ingénieur du son. Elle commence l'apprentissage du piano avec son père et au conservatoire. Après un déménagement familial à Nice, elle revient étudier à Paris, dans la classe de jazz du conservatoire national supérieur. En 2015, elle est remarquée dans une vidéo où elle chante et improvise sur le classique « Giant Steps » de John Coltrane. Ce bouche-à-oreille, relayé par les radios Classic FM au Royaume-Uni et France Musique en France, attire l'attention du label Sunnyside qui signe l'artiste pour l'enregistrement de son premier album En Vie, sorti en avril 2016. Celui-ci réalisé avec un trio dirigé par le pianiste Olivier Hutman comprend une adaptation d'après Herbie Hancock et des reprises de titres signés Wayne Shorter et Duke Ellington, aux côtés de compositions originales. L'année suivante, Camille Bertault reprend deux classiques de la chanson française, « Comment te dire adieu » de Serge Gainsbourg et « Je me suis fait tout petit » de Georges Brassens. Ces deux titres pour le label OKeh (Sony Music) précèdent les séances du deuxième album Pas de Géant (2018), dans lequel la chanteuse est accompagnée par une équipe de musiciens comprenant le trompettiste, claviériste et arrangeur Michael Leonhardt, l'accordéoniste Daniel Mille et le pianiste Dan Tepfer. Au programme figurent d'autres reprises de John Coltrane, Bill Evans, Wayne Shorter, Michel Legrand, Maurice Ravel et Jean-Sébastien Bach. Par la suite, elle participe à la bande originale du film Hôtel Transylvanie 3 avec la chanson « Dracula ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019