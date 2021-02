Biographie

Violoniste et violoncelliste née à Annecy en 1999, la musicienne française Camille Berthollet s'impose auprès du grand public qui découvre la jeune virtuose à la chevelure de feu à la faveur de sa victoire dans le télé-crochet Prodiges diffusé par France 2 fin 2014. Formée auprès des plus grands, Berthollet se voit récompensée de nombreuses fois au cours de sa jeune carrière et, signée chez Warner, offre en 2015 un premier opus très remarqué avec sa soeur Julie, rapidement certifié disque d'or. En 2017, avec Camille & Julie Berthollet #3, c'est au tour d'un troisième volet de cette fructueuse collaboration de voir le jour. © TiVo