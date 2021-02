Biographie

L'un des plus importants groupes de rock expérimental des années 1970, Can voit le jour à Cologne (Allemagne) et a pour principaux musiciens Holger Czukay (basse, programmation électronique), Irmin Schmidt (claviers, chant), Michael Karoli (guitare, chant, violon) et Jaki Liebezeit (batterie, percussions). Formés à la musicologie et au rock d'avant-garde ou space rock, ils élaborent un style unique sur les albums majeurs Tago Mago (1971), Ege Bamyasi (1972) et Future Days (1973), associé à des rythmes tribaux et des mélodies chantées successivement par Michael Mooney (1968-1970), puis Damo Suzuki (1970-1973). Le groupe issu du courant « krautrock » continue sur sa lancée jusqu'à la fin de la décennie et disparaît jusqu'à l'album du retour Rite Time (1989), suivi de nombreuses compilations, tandis que les héritiers du mouvement post-rock lui rendent hommage dans l'album de remixes Sacrilege (1997). En 2012 paraît un triple CD d'inédits, The Lost Tapes, puis en 2017 la compilation The Singles. © ©Copyright Music Story François Bellion 2017