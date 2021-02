Biographie

Le rappeur et producteur Canardo, qui tire son nom d'un personnage de bande dessinée, commence par s'illustrer aux côtés de son frère La Fouine en 2007. Après plusieurs collaborations et mixtapes, il s'émancipe avec son premier album Papillon éclos à l'été 2010. Le suivant, A La Youv sorti en 2012 comprend une dizaine de featurings avec le gratin du rap (La Fouine, Mister You, M.A.S., Orelsan, Seth Gueko...) et un duo avec Tal sur « M'en aller ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015