Biographie

Chanteuse noire américaine de soul, country, gospel et disco, Candi Staton (née à Hanceville, dans l'Alabama, le 13 mars 1940) reste - même si elle est la moins connue des divas de la soul - comme une figure emblématique d'un genre protéiforme, nourri depuis la fin des années 1950 d'une inspiration essentiellement sudiste. Elle a su alterner l'interprétation profane de thèmes pop et les chants religieux, construisant une carrière prolifique (deux millions de copies vendues en 1992 de « You Got the Love », en compagnie de The Source), où se succèdent collaboration avec Mahalia Jackson et reprise des Bee Gees. Cette représentante de la Southern Soul, nommée quatre fois aux Grammy Awards, a connu le succès durant l'ère disco avec « Young Hearts Run Free » (1976) avant de se consacrer à des thèmes du gospel pendant quatre décennies. En 2018, après cinquante ans de carrière, elle revient à la soul dans une version contemporaine sur son trentième album Unstoppable. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2018