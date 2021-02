Biographie

Au croisement de Zombie et de Cannibal Holocaust, se tient Cannibal Corpse. Le groupe de Buffalo (New York) est surtout le propagateur d'un death metal brutal qui réjouit ses fans à travers le monde. Formé en 1988, Cannibal Corpse atteint sa vitesse de croisière dès son deuxième album, Butchered at Birth en 1991. Cannibal Corpse ne change ensuite pas sa formule d'un iota avec des disques comme The Bleeding (1994) ou Vile (1996). Son succès va croissant et culmine avec les albums Kill (2006), et Evisceration Plague (2009) qui figure parmi les cent meilleures ventes du Billboard. Ce maître incontesté du death metal est toujours présent au premier plan avec Torture en 2012. A Skeletal Domain poursuit le festin en 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015