Biographie

L'album Jazz Workshop Revisited et le morceau « Mercy, Mercy, Mercy » font partie des grands succès du saxophoniste Julian « Cannonball » Adderley. Son formidable talent et son goût pour la mélodie et le blues originel se sont distingués aux côtés d'un Miles Davis ou d'un John Coltrane à la fin des années 1950, avant de se déployer, jusqu'à son décès en 1975, dans son propre quintette formé avec son frère, Nat Adderley. Sa formation a accueilli des solistes de renom tels Hank Jones et Art Blakey puis Joe Zawinul et George Duke, allant du jazz hard bop au jazz funk. © ©Copyright Music Story Music Story 2015