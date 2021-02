Biographie

Né en Sibérie de parents russes le 23 novembre 1994, Vladislav Balovatsky alias Capital Bra grandit à Dniepropetrovsk (Ukraine), puis à Berlin, où s'installe la famille. Plusieurs fois condamné pour des délits, il suit une scolarité chaotique et quitte l'école à l'âge de 16 ans, pour écrire ses premiers textes de rap. Habitué des scènes à micro ouvert, il accroît son audience avec l'émission Rap am Mittwoch, où il est élu meilleur talent en 2014. Son premier album KuKu Bra, sorti en janvier 2016, se classe dans les cent meilleures ventes allemandes. Après une collaboration avec Gzuz et Bonez MC, le rappeur sort deux albums en 2017 : Makarov Complex en février, qui se classe n°2 en Allemagne et atteint la tête des ventes en Autriche, puis BLYAT en septembre, classé n°3. Son quatrième album, Berlin Lebt, paru en juin 2018, se classe numéro un et plusieurs de ses extraits sont dans les dix meilleures positions en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il totalise cinq numéros un en Allemagne avec les titres « 5 Songs in Einer Nacht », « Neymar », « One Night Stand », « Berlin Lebt » et « Melodien ». Le suivant, Alliein, sort en novembre 2018 et atteint la deuxième place du classement allemand. Tous ses titres sont classés et cinq d'entre eux finissent à la première place : « Roli Glitzer Glitzer », « Benzema », « Prinzessa », « Wir Ticken » et « Cherry Lady ». En 2019, son sixième album personnel CB6 et sa collaboration de dix-huit titres avec Samra Berlin Lebt 2 coiffent tous les deux le sommet des ventes et lui garantissent sept titres classés numéro un. En 2020, il collabore à nouveau avec Samra, mais aussi avec Lea et Milionair. Surtout, il publie un nouvel opus du nom de CB7, sur lequel il invite des artistes tels que Santos, Bozza, KC Rebell, Nimo, Summer Cem, Loredana ou encore Cro. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020