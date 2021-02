Biographie

Le groupe américain d'electro tendance synthpop Capital Cities naît à Los Angeles (Californie) en 2009. Sorti à l'origine en 2011 aux Etats-Unis, leur titre « Safe and Sound » devient numéro un en Allemagne en 2013 par le biais d'une publicité pour Vodafone. Sorti en juin 2013, le premier album de Capital Cities In a Tidal Wave of Mystery est également couronné outre-Rhin, tandis que « Safe and Sound » perce également dans les charts français. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015