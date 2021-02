Biographie

Personnage charismatique et sulfureux, Capleton est le porte étendard d'un dancehall "conscious". Très marqué par son appartenance au mouvement Bobo Ashanti, Capleton se signale par des actions caritatives, autant que par des déclarations parfois maladroites envers la communauté gay. Capleton effectue ses débuts en 1991 et commence à être reconnu avec Prophecy en 1995. Le feu, symbole du courroux divin, est au centre de l'oeuvre de King Shango ou The Fireman, avec les albums More Fire (2000), Reign of Fire (2004), et I-Ternal Fire sorti en 2010. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015