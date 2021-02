Biographie

Bluesman atypique génial reconverti en peintre étonnant, Don Van Vliet est Captain Beefheart ! A ceux qui auraient oublié que le blues est sale, que le blues est cru, que le blues est primal et primitif, bref que le blues est beau, l’écoute de Beefheart est peut-être le plus essentiel rappel à l’ordre. Comme le chant du fils d’Howlin’ Wolf et d’Albert Ayler… En pire… De Tom Waits à Alain Bashung, de Nick Cave à David Lynch, de Sonic Youth au Black Keys, ils sont légions à avoir subi l’influence plus ou moins directe du féroce et furibard Captain Beefheart. De ce blues aux accents vaudous. De ce free jazz nocif et malsain. De ce rock trisomique. De ce funk déstructuré. De ce punk famélique. Sorti en juin 1969 sous pavillon Captain Beefheart & His Magic Band, le chef d’œuvre Trout Mask Replica est probablement l’œuvre la plus connue de Don Van Vliet. Il a permis à ce natif de Glendale en Californie, le 15 janvier 1941, par son blues rock furieux et déconstruit, combiné à une multitude d'autres styles ainsi que par son chant terrifiant et ses grognements, de s'assurer une place majeure dans l'histoire du rock. Le magazine Rolling Stone classera Trout Mask Replica au 58e rang sur sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps. L'opus était produit par un autre pionnier du rock expérimental, Frank Zappa, avec qui Von Vliet était devenu ami quand tous deux étudiaient à l'université d'Antelope Valley de Lancaster, en Californie. Don Van Vliet a joué un rôle modèle pour des générations d'artistes, sa musique étant citée au nombre des influences dans l'ascension du punk, du post-punk et de la new wave. Il fait également figure d'âme sœur pour des musiciens appartenant à l'univers du free jazz et des compositeurs de musique classique d'avant-garde. En 1982, Van Vliet publie Ice Cream For Crow, son dernier album avant de se tourner définitivement vers les arts plastiques, livrant des peintures brutes, expressionnistes et continuant à exposer ses travaux bien après son retrait de la scène publique. Il meurt à 69 ans, le 17 décembre 2010, en Californie, des suites de complications liées à la sclérose en plaques. © MZ/Qobuz