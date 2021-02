Biographie

Formé en 1974 par « Captain » Daryl Dragon (1942-2019) et Toni Tennille (née en 1940), le duo acquiert une notoriété mondiale l'année suivante avec un titre écrit par Neil Sedaka, « Love Will Keep Us Together », diffusé sur toutes les radios. Fort d'un Grammy Award et d'un numéro un américain, le couple qui s'est rencontré sur la comédie musicale Mother Earth, avant de collaborer avec The Beach Boys, reçoit d'autres disques d'or pour les succès « The Way I Want to Touch You », « Lonely Night (Angel Face) » et leurs versions de « Shop Around » et « Muskrat Love ». Leur deuxième album, Song of Joy (1976), est certifié disque de platine et le duo obtient sa propre émission de télévision sur la chaîne ABC, le temps d'une saison. Après l'intermède disco « Can't Stop Dancin' » (1977), Captain & Tennille enregistre une série d'albums ponctuée par de longues tournées et d'autres plébiscites de moindre importance, jusqu'au retour fracassant avec un nouveau numéro un, « Do That to Me One More Time » (1979), extrait du premier album pour le label Casablanca, Make Your Move. La faillite de la maison de disques contraint le duo au départ après le sixième album Keeping Our Love Warm (1980). Rapidement, le groupe tombe dans l'oubli et Toni Tennille entame une carrière solo durable, produite par son époux, qui a ouvert le studio Rumbo Recorders à Los Angeles. En 1995, tous deux cèdent à la nostalgie et ré-enregistrent leurs succès passés pour l'album Ten Years of Romance. Toujours actifs de part et d'autre, ils partagent la scène lors d'un concert de charité de Toni Tennille, qui donne lieu au double album An Intimate Evening with Toni Tennille (2004), avec l'appui du Reno Chamber Orchestra. Divorcés en 2014, les deux interprètes restent proches jusqu'au dernier jour, le 2 janvier 2019, quand Daryl Dragon succombe des suites d'une insuffisance rénale, à l'âge de 76 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019