Biographie

Caracol est une artiste et réalisatrice basée à Montréal. La prolifique auteure-compositrice-interprète compte 4 albums solo à son actif (deux en français, deux en anglais), ainsi que plusieurs EPs et singles. Tous ses disques ont été distribués à l’international. Elle a effectué de nombreuses tournées au Canada et en Europe comme tête d’affiche, ainsi qu’en première partie de groupes tels que: Half Moon Run, Beacon, Chaz Bundick (Toro y Moi), Serena Ryder et The Bangles. Au fil de sa carrière, Caracol a reçu de nombreuses distinctions, incluant des trophées Félix, Genie et Miroir, ainsi que des nominations aux galas Juno, ADISQ et GAMIQ. En 2019, elle a été nommée dans la catégorie «Electronic Artist of the Year» aux prestigieux Canadian Indie Awards. Son plus récent album Symbolism (paru sur Indica Records) a reçu des critiques élogieuses. L’album s’est hissé au Top 10 du palmarès EarShot! (radios collégiales canadiennes) et a figuré au #28 des disques les plus ajoutés dans les radio collégiales aux États-Unis. L’extrait Flooded Field enregistré en compagnie d'Illa J compte présentement 400 000 streams sur Spotify. Les vidéos de performance de l’artiste deviennent régulièrement des succès viraux sur Facebook et Instagram. Caracol est également active sur la scène éditoriale: elle écrit des chansons pour de nombreux artistes (La Voix, Star Académie) et produit de la musique pour le cinéma et la télévision.