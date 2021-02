Biographie

« Groupe le plus influent issu de Liverpool depuis The Beatles » comme il aime à le déclarer, Carcass est en effet l'instigateur du grindcore et un pionnier du death metal mélodique avec Heartwork en 1993. Formé sur les bords de la Mersey en 1985, le quatuor sème la désolation dès 1988 avec Reek of Putrefaction qui en fait un promoteur du grindcore. Après Symphonies of Sickness (1989) et Necroticism - Descanting the Insalubrious (1991) qui établissent sa réputation, Carcass passe au death metal mélodique pour Heartwork. Enfin touché par un large succès, Carcass se saborde en plein vol en 1995 et sort Swansong à titre posthume en 1996. Carcass revient dix ans plus tard pour une re-formation scénique, avant de sortir Surgical Steel en 2013 puis l'EP Surgical Remission en 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015