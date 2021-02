Biographie

Révélée au grand public à la faveur de son rôle régulier dans l'émission de VH1 Love & Hip Hop: New York, la rappeuse américaine Cardi B (née Belcalis Almanzar en 1992) impose son franc-parler dès 2015 sur les réseaux sociaux et à la télévision avant d'entamer sa carrière musicale avec une reprise du "Boom Boom" de Shaggy. Cardi B enfonce le clou début 2016 avec le single "Cheap Ass Weave" et la mixtape Gangsta Bitch Music, Vol. 1, suivie en 2017 par un second volume et une signature chez Atlantic Records pour qui elle livre le hit "Bodak Yellow", annonciateur d'un premier album voyant le jour en 2018, Invasion of Privacy. © TiVo