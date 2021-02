Biographie

Charles Lavoie (Carla Blanc) est initié très jeune à la musique et en particulier au jazz, tombant amoureux à un très jeune âge des voix de Billie Holiday et de Louis Armstrong. Adolescent, il est catapulté au cœur du mouvement hip hop en découvrant, entre autres, Dr Dre, éveillant ainsi son appétit insatiable pour la pop culture sans jamais laisser de côté son amour pour le jazz qui se complexifie avec la découverte du bebop et des mouvements politiques entourant sa naissance, lesquels lui apprendront peu à peu à saisir le lien indénouable entre musique et société. Lors d’un voyage d’un an sur la côte ouest il découvre la guitare classique. De nature excessive, le jeune homme d’alors 19 ans mettra beaucoup d’heures à la pratique de l’instrument et à l’apprentissage de la théorie musicale pour lui permettre d’en décortiquer le répertoire. Il finira toutefois par étudier la sociologie et l’électroacoustique à l'université et commencera en parallèle à composer ses toutes premières chansons alors qu’il travaille dans un théâtre musical anglophone près des lignes américaines. Cette nouvelle vie de créateur le mènera à se lier à Frannie Holder et Vincent Legault avec qui il met au monde le projet musical Dear Criminals. À partir de ce moment se succéderont les tournées, les scores de musique de films, de théâtre, de danse contemporaine avec en arrière-plan une volonté criante et récurrente d’écrire en français. Dès ses balbutiements le projet Carla Blanc de Charles Lavoie suscite l'enthousiasme de son entourage créatif et dans un élan collectif se matérialise ici en son premier album: WONDERFUL.