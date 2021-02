Biographie

Carla's Dreams est un projet musical mis sur pied en 2012 par le producteur moldave Dobra Robert. Originaire de Chisinau, capitale de cette république sise entre la Roumanie et la Russie, l'initiateur s'inspire d'influences à la fois pop, jazz, rock et hip-hop. Faisant appel à différents chanteurs et chanteuses, Carla's Dreams chante aussi bien en roumain qu'en russe ou en anglais. Après plusieurs singles sortis localement, Carla's Dreams sort en 2012 l'album Hobson's Choice. Le groupe accroît sa notoriété en 2013 avec le single « P.O.H.U.I. », chanté en compagnie de la star roumaine Inna, puis « Lumea Ta », avec Loredana Groza. Ces deux succès se retrouvent en 2014 sur l'album DA. NA. NU. Carla's Dreams franchit un cap important en 2016 avec la chanson « Sub Piela Mea », qui s'impose dans de nombreux pays dont la France et figure sur l'album NGOC sorti en mai 2016. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019