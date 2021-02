Biographie

Petite-fille de Maybelle Carter, fille de June Carter et de Carl Smith, vocaliste d'envergure dans les années 50 (15 millions de disques vendus), ayant pour beau-père Johnny Cash et pour demi-sœur Rosanne Cash, elle a choisi de perpétuer le nom et la tradition de la Carter Family. Mariée à quinze ans, mère de deux enfants, elle divorce puis s'expatrie à Londres, en 1978, où elle épouse le rocker Nick Lowe. Alcoolique et droguée, elle publie plusieurs albums entre pop et rhythm and blues, sans succès.De retour à Nashville après dix ans d'absence, elle se consacre à l'écriture, offrant « Easy From Now On » à Emmylou Harris ou « One Steep Closer » aux Doobie Brothers. Carlene Carter enregistre l'album I Feel In Love en 1990, marqué par plusieurs tubes, dont « I Feel In Love » et You Are The One, chanson avec laquelle son père fut numéro un, la semaine de sa naissance. Trois ans plus tard, elle récidive avec Little Love Letters, un album dans la même veine énergique. Auteur de talent, dotée d'une voix de tête au timbre acide, elle continue à explorer un registre country-pop. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015